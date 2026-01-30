Razzisti e fascisti scelgono Monfalcone come palco per farsi propaganda

Questa mattina, il Partito Democratico ha denunciato che gruppi di razzisti e fascisti stanno usando Monfalcone come spazio per diffondere la loro propaganda. Secondo il Pd, questa scelta non è casuale, ma legata al lavoro svolto dalla ex sindaca Cisint, che avrebbe lasciato il terreno pronto per queste attività. La città si trova ora sotto i riflettori per questa tensione crescente.

“I razzisti e i fascisti scelgono Monfalcone come palco per farsi propaganda”, scrive il Pd, è “non è un caso”: “Trovano il terreno arato dal lavoro della ex sindaca Cisint”. A lanciare l'accusa sono Lucia Giurissa e Linda Tomasinsig, dei dem regionali, che tirano in ballo il presidio pubblico in programma per domani, 31 gennaio, nella città portuale, definendo il comitato – partecipato anche da Casapound – “una vergogna da contrastare e un'assurdità giuridica”. Il fine dell'assemblea è una raccolta firme per una nuova proposta di legge di iniziativa popolare, di nuovo sul tema dei cittadini stranieri sul territorio.🔗 Leggi su Triesteprima.it

