Macciardi sovrintendente del Teatro San Carlo respinto dal Tar il ricorso del Comune di Napoli

Il Tar Campania ha respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del Teatro di San Carlo. La decisione conferma la validità della nomina effettuata dal ministero della Cultura lo scorso agosto, su indicazione del Consiglio d’Indirizzo. La sentenza stabilisce quindi la permanenza di Macciardi alla guida del teatro, respingendo le contestazioni del Comune e rafforzando la posizione della Fondazione San Carlo.

Fulvio Adamo Macciardi resta sovrintendente del Teatro di San Carlo: è stato respinto il ricorso al Tar Campania presentato dal Comune di Napoli contro la nomina fatta lo scorso agosto dal ministero della Cultura a seguito alle indicazioni del Consiglio d’Indirizzo non ritenute valide dal sindaco Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione, che aveva appunto ricorso al Tar con la consigliera della Città Metropolitana Maria Grazia Falciatore. Pubblicata la decisione del Tar Campania che si era riunito in camera di consiglio lo scorso 17 dicembre, stabilendo che la nomina di Macciardi è valida e che il ricorso introduttivo è improcedibile e quindi respinto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

