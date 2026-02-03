sos per due bambini da salvare

Due bambini in grave condizione hanno bisogno di aiuto urgente. L’associazione ‘Africa degli africani’ lancia l'allarme: un bambino e una bambina devono essere operati al più presto. La loro situazione richiede interventi immediati, e si cercano donatori e strutture disponibili a intervenire subito. La corsa contro il tempo è partita.

Sos dall’associazione ‘Africa degli africani’ per un bambino e una bambina che hanno urgente bisogno di operarsi. L’associazione che da anni è impegnata in progetti umanitari in Camerun ha lanciato una raccolta fondi per supportare i colleghi medici che operano in Somalia e dare una concreta possibilità di vita ai due bambini. A chiedere aiuto sono i medici dell’associazione. Il bambino ha due mesi ed è nato con una grave malformazione cerebrale che ha causato un idrocefalo ostruttivo, mentre la bambina ha sette mesi e ha la spina bifida. Come spiegano dall’associazione "si tratta di condizioni gravi e potenzialmente letali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

