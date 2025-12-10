Solidarietà raccolti 20.000 euro per ' Sos villaggi dei bambini'

La Crazy Christmas Night di Roma ha raccolto 20.000 euro a favore di Sos Villaggi dei Bambini, un'iniziativa che unisce solidarietà, convivialità e spirito natalizio per sostenere i bambini in difficoltà.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Buon cibo, atmosfere natalizie e soprattutto solidarietà. E’ la sintesi della Crazy Christmas Night, che si è svolta nei giorni scorsi al Crazy Pizza di Roma e ha visto tante persone riunite per sostenere le attività di Sos Villaggi dei Bambini, realtà che ogni giorno lavora per offrire protezione, stabilità e nuove prospettive di vita a chi è cresciuto in contesti difficili. La partecipazione alla cena ha permesso di raccogliere circa 20.000 euro destinati ai progetti dell’organizzazione in Italia e all’estero. Gli ospiti, tra cui il conduttore televisivo ed attore Marco Columbro, hanno potuto gustare la pizza di Crazy Pizza e godersi musica e momenti di intrattenimento, contribuendo allo stesso tempo a una causa importante A sostenere l’iniziativa come partner principale c’era l'azienda toscana Carratelli Holding. 🔗 Leggi su Lanazione.it