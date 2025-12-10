Solidarietà raccolti 20.000 euro per ' Sos villaggi dei bambini'
La Crazy Christmas Night di Roma ha raccolto 20.000 euro a favore di Sos Villaggi dei Bambini, un'iniziativa che unisce solidarietà, convivialità e spirito natalizio per sostenere i bambini in difficoltà.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Buon cibo, atmosfere natalizie e soprattutto solidarietà. E’ la sintesi della Crazy Christmas Night, che si è svolta nei giorni scorsi al Crazy Pizza di Roma e ha visto tante persone riunite per sostenere le attività di Sos Villaggi dei Bambini, realtà che ogni giorno lavora per offrire protezione, stabilità e nuove prospettive di vita a chi è cresciuto in contesti difficili. La partecipazione alla cena ha permesso di raccogliere circa 20.000 euro destinati ai progetti dell’organizzazione in Italia e all’estero. Gli ospiti, tra cui il conduttore televisivo ed attore Marco Columbro, hanno potuto gustare la pizza di Crazy Pizza e godersi musica e momenti di intrattenimento, contribuendo allo stesso tempo a una causa importante A sostenere l’iniziativa come partner principale c’era l'azienda toscana Carratelli Holding. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Una bellissima giornata di sport e solidarietà a Tortona (AL), a favore della nostra Associazione, con oltre 100 partecipanti, che si sono allenati per fare del bene ?. Sono stati raccolti più di 1.000 euro, che saranno interamente devoluti ai nostri progetti! Ringr Vai su Facebook
