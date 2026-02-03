Sorpreso con la pistola | 28enne resta in carcere

Il 28enne di Marcianise, Saverio Padovano, è rimasto in cella dopo essere stato arrestato sabato notte. La polizia lo ha trovato in possesso di una pistola senza permesso. Ora dovrà rispondere di possesso illegale di arma da fuoco.

Resta in carcere Saverio Padovano, 28enne di Marcianise, arrestato sabato notte per il possesso illegale di una pistola. Lo ha deciso il gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri.Padovano, difeso.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Saverio Padovano

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Saverio Padovano

