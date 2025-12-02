Sorpreso con la cocaina davanti alla propria abitazione | arrestato 28enne catanese
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane catanese di 28 anni, sorpreso con della cocaina addosso mentre stava rientrando a casa. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania stavano percorrendo via Puglia quando hanno notato un uomo appena sceso dalla moto e diretto verso la sua abitazione. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha reagito in modo sospetto: ha rimesso rapidamente il casco, forse per evitare di essere riconosciuto, e si è affrettato a entrare in casa. La perquisizione e il ritrovamento della droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
