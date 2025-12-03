Vedano Olona ladri sorpresi a rubare in un’abitazione | scatta l’inseguimento Uno bloccato l’altro in fuga

Vedano Olona, 3 dicembre 2025 –  Nei paesi esasperati dai continui furti, dove ogni rumore sospetto fa sobbalzare e ogni sera si chiudono porte e finestre con un nodo allo stomaco, qualcosa finalmente sembra essersi mosso. Nella serata di martedì 2 dicembre, quando era già sceso il buio e le strade erano illuminate solo dai lampioni, Vedano Olona è stata teatro di un episodio che ha spezzato la routine di paura delle ultime settimane. Intorno alle 18.30, in via degli Artiglieri, una scena concitata ha richiamato l’attenzione di molti residenti: un’auto sospetta, due uomini che scavalcano un ingresso, poi l’uscita fulminea da un’abitazione, e subito dopo le sirene e i lampeggianti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

