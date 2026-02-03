Claudio Lippi rompe il silenzio | Sono vivo Ho una lunga storia da raccontarvi Il video

Claudio Lippi torna a farsi vedere e rompe il silenzio. In un video, il conduttore rivela di essere vivo e di avere una lunga storia da raccontare. Dopo settimane di silenzio, il volto noto dello spettacolo, classe 1945 e originario di Milano, si mostra in modo diretto, senza nascondere le sue condizioni di salute. Era stato visto in ospedale, visibilmente dimagrito e stanco, e ora finalmente si mette di nuovo in ascolto dei suoi fan.

Classe 1945, volto noto dello spettacolo: cantante, conduttore e produttore milanese. Dopo un periodo di assenza, Claudio Lippi si era fatto rivedere da un letto di ospedale, piuttosto dimagrito e affaticato. Ora, a distanza di giorni, ha deciso di pubblicare un video su Instagram e spiegare come sta veramente: "Eccomi, sono vivo. Non sono in terapia intensiva come avrete visto nel corso di altri appuntamenti", esordisce Claudio Lippi riferendosi a Falsissimo. Il volto noto - che ha aperto un nuovo profilo su Instagram - aggiunge: "Lo devo all'insistenza e al supporto di mia figlia Federica.

Claudio Lippi rompe il silenzio e smentisce le voci sulla sua salute.

CLAUDIO LIPPI ROMPE IL SILENZIO: ACCUSE DURISSIME A MEDIASET E DE FILIPPI!

Claudio Lippi, figura storica della televisione italiana, torna a parlare attraverso un podcast, esprimendo dure accuse nei confronti di MediaSet, Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi.

