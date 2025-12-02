R oma, 2 dic. (askanews) – Ha vinto poche settimane fa il più prestigioso premio letterario del Regno Unito, il Booker Prize: David Szalay, scrittore canadese-ungherese, è in Italia per presentare il suo bestseller Nella carne già pubblicato da Adelphi. A Roma la presentazione in una libreria Feltrinelli affollata, a dialogare con Szalay c’era Sandro Veronesi. Leggi anche › Da Domenico Starnone a Lily King: i migliori libri del 2025 (finora). La lista del “New Yorker” Il vincitore del Booker Prize David Szalay presenta il romanzo “Nella carne”. “No, non scrivo in ungherese. L’unica lingua che parlo abbastanza bene da poterci scrivere qualcosa è l’inglese” ci dice Szalay, cittadino del mondo: nato a Montreal da madre canadese e padre ungherese, a Londra ha compiuto gli studi, fino a Oxford. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È un romanzo sulla mascolinità ma, mentre scriveva, David Szalay non aveva questa idea in mente. Con questo libro ha vinto il più prestigioso premio letterario britannico e qui ne parla con Sandro Veronesi