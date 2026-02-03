Claudiu Stanasel, nato in Romania, rompe il silenzio sulla remigrazione. In un momento in cui la sinistra dipinge il fenomeno come un problema di odio e discriminazione, lui afferma chiaramente di sostenere la remigrazione. Le sue parole mettono in discussione le narrative ufficiali e aprono uno spazio diverso di confronto.

Roma, 3 feb – Nel dibattito sulla remigrazione, dove la sinistra prova a ridurre tutto a slogan su “odio” e “discriminazione”, arriva una voce che manda in crisi la narrazione dominante. È quella di Claudiu Stanasel, già vicepresidente del Consiglio comunale di Prato, Consigliere nazionale del mondo al contrario di Roberto Vannacci e membro del Comitato nazionale Remigrazione e Riconquista. E soprattutto: cittadino italiano di origine romena. Claudiu Stanasel rivendica la legittimità della remigrazione. Stanasel è in prima linea nella mobilitazione per la raccolta firme partita il 30 gennaio, a sostegno della proposta di legge già depositata in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Sono nato in Romania e sostengo la Remigrazione”: Claudiu Stanasel smonta la narrazione della sinistra

