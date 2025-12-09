Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai | C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e TeleDraghi
«TeleMeloni? Esiste come sono esistite TeleRenzi e TeleDraghi»: parola di Carlo Freccero, che sulla soglia degli 80 anni può permettersi di svelare quanto tutti sapevano da tempo. A 78 anni, l’autore e critico televisivo, già consigliere d’amministrazione della Rai dal 2015 al 2019 e direttore di Rai 2 d al 1996 al 2002 e dal 2018 al 2019, ne ha viste di tutti i colori. E col suo curriculum può dire ciò che vuole, anche a costo di dispiacere sinistra e grillini. Compagni spiazzati dalla disamina di Freccero. Al giornalista di Vanity Fair c he gli chiede se esiste TeleMeloni, Freccero risponde in modo tranciante, deludendo i compagni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Carlo Freccero: «La tv è come un tranquillante, e richiede il grado zero dell'attenzione. Stefano De Martino fa la televisione esattamente come seduce le ragazze. Nei talk c’è un cast fisso che recita un copione già scritto: ecco perché dicono che oggi siano solo propaganda»
