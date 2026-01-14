Valditara smonta l’attacco della sinistra | Solo strumentalizzazione quelle Regioni ci sono costate 16 milioni
Valditara ha chiarito le modalità di intervento delle regioni commissariate, definendo le critiche dell’opposizione come strumentali. Secondo il ministro, le spese sostenute per il commissariamento ammontano a circa 16 milioni di euro, evidenziando la natura tecnica e non politica delle decisioni prese. La vicenda riguarda il mancato adeguamento dei piani di dimensionamento scolastico, un tema che ha suscitato discussioni tra maggioranza e opposizione negli ultimi giorni.
Nelle ultime ventiquattro ore la polemica sulle regioni commissariate dal governo per il mancato adeguamento dei piani di dimensionamento scolastico imposti dal Pnrr ha assunto toni esasperati, alimentati dall’opposizione che ha letto nella scelta dell’esecutivo un presunto attacco politico. Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna: tutte amministrate dal centrosinistra, tutte indicate come vittime di una decisione punitiva. Una ricostruzione che, alla prova dei fatti, non regge. « Ci sono evidenti ragioni di strumentalizzazione politica », ha osservato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
