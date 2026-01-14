Valditara smonta l’attacco della sinistra | Solo strumentalizzazione quelle Regioni ci sono costate 16 milioni

Valditara ha chiarito le modalità di intervento delle regioni commissariate, definendo le critiche dell’opposizione come strumentali. Secondo il ministro, le spese sostenute per il commissariamento ammontano a circa 16 milioni di euro, evidenziando la natura tecnica e non politica delle decisioni prese. La vicenda riguarda il mancato adeguamento dei piani di dimensionamento scolastico, un tema che ha suscitato discussioni tra maggioranza e opposizione negli ultimi giorni.

