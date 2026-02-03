Sono il pronipote di Valentino! Ma la famiglia lo smentisce | il giallo dell' erede fantasma

La famiglia di Valentino smentisce la presenza di un erede nascosto. Quel “sono il pronipote di Valentino” fatto da qualcuno ha riacceso le voci, ma fonti ufficiali negano ogni legame di sangue con lo stilista scomparso. La polemica resta aperta e il mistero di un possibile erede fantasma continua a intrigare.

Garavani di cognome, ma non di sangue. Almeno secondo la famiglia ufficiale dello stilista scomparso il 19 gennaio scorso. Oscar Garavani, 59 anni, designer di borsette e modello, da tempo si presenta come il pronipote del leggendario couturier. Scatti al funerale, interviste a raffica e persino dichiarazioni sulla "successione". Peccato che Piero Villani, 77 anni e vero nipote del Maestro (figlio dell'unica sorella Wanda), abbia messo nero su bianco in una lettera al Corriere: "Oscar Garavani non è il nipote di Valentino Garavani". Firmato: "La famiglia del Maestro". Un terremoto che scuote il mondo patinato della moda. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

