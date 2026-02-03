Sono del Pd e voto No solo perché Meloni vota Sì L’ennesimo delirio che non fa onore alla Schlein

La deputata del Pd, Elisa Schlein, si trova nel mirino di critiche dopo aver spiegato il suo voto per il referendum. Secondo alcuni, il suo voto dipende dal fatto che anche Giorgia Meloni vota Sì. La frase ha suscitato reazioni e polemiche tra gli osservatori politici, che considerano questa posizione poco seria e poco rispettosa del confronto tra le idee. Maurizio Guandalini, nel suo articolo sull’Huffington Post, mette in luce come questa dichiarazione non contribuisca al dibattito e rischi di alimentare divisioni.

Sulla pagina dei blogger dell’ Huffinghton Post c’è un articolo del giornalista Maurizio Guandalini che centra un punto molto, molto importante nel dibattito sul referendum che gli italiani si preparano ad affrontare. Discutere nel merito della riforma della giustizia è ancora possibile? Dopo le uscite pubbliche di Goffredo Bettini e di Nichi Vendola, che hanno candidamente confessato che la priorità politica del Pd e della sinistra è quella di abbattere il governo Meloni votando No anche se si è d’accordo sulla separazione delle carriere, iniziano a fioccare anche le “confessioni” degli elettori del Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

