Scuse per la foto Schlein-Befana? Macché sono quelli del Pd che devono scusarsi con la Meloni

Una semplice immagine condivisa sui social ha acceso una discussione politica. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato una foto di Elly Schlein vestita da befana, accompagnata da un messaggio di auguri. La reazione del pubblico ha diviso opinioni e sollevato questioni di rispetto e rappresentanza politica, evidenziando come anche un gesto apparentemente innocuo possa generare polemiche nel contesto attuale.

Un post sui social e scoppia la bufera. Nell'occhio del ciclone della sinistra, questa volta, è finito il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che ha condiviso un'immagine del segretario del Pd Elly Schlein vestita da befana, con la didascalia: "Tanti auguri Befana". Dal Pd è arrivata una raffica di critiche e condanne, con addirittura richieste rivolte direttamente alla presidente del Consiglio perché prenda le distanze dal primo cittadino. Allora, signor sindaco, si è sollevato un vero polverone con questo suo post. A me hanno girato quella foto e l'ho solo condivisa, non mi sembra una cosa così drammatica.

