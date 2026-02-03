Il Palaverde di Villorba si trasforma in palcoscenico di solidarietà. Ottocento volontari dell’Avis di Treviso hanno passato il fine settimana tra partite di basket e volley, unendo sport e azione di sensibilizzazione sui diritti umani. L'evento ha coinvolto la comunità locale, che ha risposto con entusiasmo all’appello per la donazione di sangue e plasma.

Ottocento volontari dell’Avis Provinciale di Treviso hanno partecipato a due weekend di basket e volley al Palaverde di Villorba, in un’azione che unisce sport e donazione di sangue e plasma. L’iniziativa, denominata Dono&Sport 2026, ha visto l’affiancamento di due eccellenze trevigiane: la Nutribullet Treviso Basket, nella partita contro la Dolomiti Trentino Energia, e l’Imoco Conegliano Volley, in occasione del match contro la CBF Balducci Macerata. Gli 800 ingressi previsti sono stati richiesti in poche ore, trasformando gli eventi in momenti di festa e riconoscimento per i donatori. Ogni partita è stata accompagnata da momenti simbolici: scambio di maglie tra il presidente dell’Avis, Paolo Zanatta, e i rappresentanti delle squadre, presenza di striscioni Avis in campo e consegna di t-shirt con la mascotte “Oscar”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà in campo: il Palaverde si unisce all’azione di sensibilizzazione per i diritti umani

Approfondimenti su Palaverde Villorba

Il 5 febbraio ad Avellino si terrà un incontro pubblico con il senatore Marco Croatti e la senatrice Felicia Gaudiano.

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, la Presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli ha promosso un evento speciale a Roma, centrato sulla solidarietà e i diritti dell'infanzia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palaverde Villorba

Argomenti discussi: Basketday al Palazzetto. Croce Verde e Bcl portano in campo il gioco e la solidarietà; BELLUNO | ‘PARTITA DEL SORRISO’: IL 31 GENNAIO AL PALA DEMAS IL CALCIO FARA’ GOL DI SOLIDARIETA’; Rugby Enna in campo per la solidarietà: sport e aiuto concreto alle famiglie di Niscemi; Una cena solidale per aiutare il piccolo Domenico: in campo anche i giocatori dell’Aquila.

Nissa in campo tra la solidarietà e la… sciabolaÈ uno di quei derby siciliani di Serie D che, sulla carta, sembrano avere un esito scritto. Nissa-Ragusa mette di fronte due squadre dai rendimenti opposti, soprattutto lontano da casa. Gli iblei, inf ... goalsicilia.it

Solidarietà in campo. Raccolte fondi per Alessio e NicolaMONTE ARGENTARIOArriva X-Mas Factor per una serata di musica e solidarietà, per dare un aiuto ad Alessio Scotto. Il talento sul palco, il cuore tra le righe. Domenica si terrà un evento benefico nel ... lanazione.it

CASORIA NON È SOLA: VOLONTARI IN CAMPO, LA SOLIDARIETÀ HA IL VOLTO DEI GIOVANI Vita Web Tv #Casoria #volontariato #giovani #solidarietà - facebook.com facebook

Solidarietà, competitività ed energia - Le esperienze sul campo di Andrea Rognoni Palazzo Corigliano - Antisala degli specchi 21 Gennaio 2026) dalle ore 10:00 ow.ly/bBpz50XZYtI x.com