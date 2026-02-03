Solidarietà in campo | il Palaverde si unisce all’azione di sensibilizzazione per i diritti umani
Il Palaverde di Villorba si trasforma in palcoscenico di solidarietà. Ottocento volontari dell’Avis di Treviso hanno passato il fine settimana tra partite di basket e volley, unendo sport e azione di sensibilizzazione sui diritti umani. L'evento ha coinvolto la comunità locale, che ha risposto con entusiasmo all’appello per la donazione di sangue e plasma.
Ottocento volontari dell’Avis Provinciale di Treviso hanno partecipato a due weekend di basket e volley al Palaverde di Villorba, in un’azione che unisce sport e donazione di sangue e plasma. L’iniziativa, denominata Dono&Sport 2026, ha visto l’affiancamento di due eccellenze trevigiane: la Nutribullet Treviso Basket, nella partita contro la Dolomiti Trentino Energia, e l’Imoco Conegliano Volley, in occasione del match contro la CBF Balducci Macerata. Gli 800 ingressi previsti sono stati richiesti in poche ore, trasformando gli eventi in momenti di festa e riconoscimento per i donatori. Ogni partita è stata accompagnata da momenti simbolici: scambio di maglie tra il presidente dell’Avis, Paolo Zanatta, e i rappresentanti delle squadre, presenza di striscioni Avis in campo e consegna di t-shirt con la mascotte “Oscar”. 🔗 Leggi su Ameve.eu
