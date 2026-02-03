Diritti umani e solidarietà al centro dell’incontro con Croatti e Gaudiano

Da avellinotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 febbraio ad Avellino si terrà un incontro pubblico con il senatore Marco Croatti e la senatrice Felicia Gaudiano. L’evento si svolge a Palazzo Caracciolo e mira a discutere di diritti umani e solidarietà, temi caldi e sempre attuali. Croatti e Gaudiano si confronteranno con cittadini e associazioni, cercando di portare nuove idee e soluzioni. L’appuntamento è aperto a tutti e si prevede una partecipazione numerosa.

Avellino, 3 febbraio 2026 – Il 5 febbraio prossimo, Palazzo Caracciolo ospiterà un incontro pubblico di grande importanza, con la partecipazione del senatore Marco Croatti e della senatrice Felicia Gaudiano. Il Gruppo Territoriale Avellino del Movimento 5 Stelle, rappresentato da Sara Spiniello, ha organizzato l'evento per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche internazionali e promuovere il dialogo sui temi dei diritti umani, della pace e della solidarietà. L’incontro di giovedì, a pochi giorni dalla sua realizzazione, si configura come un momento di grande rilevanza per Avellino e l'intera comunità.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

