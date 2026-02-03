Società Vigne Anvcg | Oltre 1300 ragazzi con loro opere hanno detto stop alle bombe sui civili

Oltre 1300 ragazzi hanno preso parte a un concorso scolastico per ricordare le vittime civili di guerra. Durante l’evento, organizzato dall’Anvcg in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, i giovani hanno mostrato con le loro opere che vogliono fermare le bombe sui civili. È stata una giornata di impegno e sensibilizzazione, con tanti studenti che hanno scelto di dire no alla guerra e alle sue tragedie.

(Adnkronos) – "È una giornata che celebra la nostra Associazione per l'attività di tutela delle vittime civili di guerra – Al concorso scolastico nazionale promosso in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, intitolato: 'Infanzia negata: i bambini vittime della guerra, dal 1945 ai nostri giorni' – hanno partecipato oltre 1300 ragazzi, con oltre.

