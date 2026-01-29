Stop alle bombe sui civili Porta San Giacomo illuminata di blu per due serate

Il Comune di Bergamo ha deciso di illuminare Porta San Giacomo di blu per due serate, in segno di solidarietà e rispetto per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. L’iniziativa mira a ricordare le persone che hanno sofferto e continuano a soffrire a causa delle guerre, portando l’attenzione sulla necessità di fermare le bombe sui civili. La città si unisce così a questa giornata con un gesto semplice ma significativo.

L'INIZIATIVA. Il Comune di Bergamo aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo. Porta San Giacomo illuminata di blu dalla serata del 30 gennaio a quella del 1° febbraio. Di fronte all'intensificarsi delle violenze in numerosi contesti bellici, appare necessario ribadire con forza l'assoluta necessità di proteggere i civili. «Oggi nel mondo sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale (Fonti: Atlante delle guerre dei conflitti del mondo; L'Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti)» fa sapere Palazzo Frizzoni.

