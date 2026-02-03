Società | Rocca Regione Lazio ‘multilateralismo a rischio necessario ritrovare condivisione valori’

Questa mattina a Rocca, il rappresentante della Regione Lazio ha lanciato un appello affinché si rafforzino i valori condivisi, indipendentemente dalle posizioni politiche. Ha sottolineato l’importanza di trovare un terreno comune, soprattutto in un momento in cui il multilateralismo è messo a dura prova. La sua richiesta è chiara: bisogna riaprire un dialogo serio e concreto per lavorare insieme e superare le divisioni.

“Credo che, a prescindere dalla collocazione politica, sia necessario ritrovarci tutti insieme all'interno di valori condivisi. Ciò è a rischio, così come è a rischio anche il multilateralismo, quindi la capacità degli Stati di dialogare e trovare soluzioni laddove è nato il diritto internazionale umanitario, quel diritto che protegge i civili, i più deboli e gli indifesi che non hanno nessuna responsabilità all'interno di un conflitto armato”. Così, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, in occasione dell'evento di celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra - Anvcg, presso l’Auditorium Casa Madre dei Mutilati a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Società: Rocca (Regione Lazio), ‘multilateralismo a rischio, necessario ritrovare condivisione valori’ Approfondimenti su Rocca Regione Lazio Società, Rocca (Regione Lazio): "Impegnati a sostenere contrasto violenza sui civili" Il presidente della Regione Lazio, Rocca, ribadisce l’impegno della sua amministrazione nel contrastare la violenza sui civili in tempo di guerra. Rocca (Lazio): Fondi coesione Ue pilastro per politica territori in regione indebitata come il Lazio – Il video L'articolo analizza l'importanza dei fondi di coesione europei per il Lazio, una regione con un bilancio fortemente gravato dal debito. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Rocca Regione Lazio Argomenti discussi: Il Consiglio regionale del Lazio approva all'unanimità la legge a sostegno delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento; Società, Rocca (Regione Lazio): Impegnati a sostenere contrasto violenza sui civili; Corsa del Ricordo 2026, si parte da Roma; Lazio, dall’1 febbraio si cambia sulle ricette mediche: ma le nuove regole del presidente Rocca…. Società, Rocca (Regione Lazio): Impegnati a sostenere contrasto violenza sui civili(Adnkronos) – Essere qui come presidente della Regione significa garantire la presenza istituzionale, in quanto rappresento una comunità di 6 milioni di cittadini, nonché sostenere l’Associazione nel ... sassarinotizie.com Pioggia di fondi alle imprese del Lazio: in arrivo oltre un miliardo di euroNello specifico, per il 2026, la Regione Lazio è riuscita ad accantonare 640 milioni di euro per le imprese produttive: 530 milioni di fondi europei, 100 milioni stanziati tramite il decreto sulla ... romatoday.it ALLERTA METEO – REGIONE LAZIO (03/02/2026) La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone A e B del Lazio, valida dalla mattina di martedì 3 febbraio e per le successive 18–24 ore. Sono previste precipit - facebook.com facebook UNINT e Regione Lazio organizzano "LIBERA/mente. Presentazione dei volumi di poesie “Parole di pace e libertà” e “Parole di speranza”, che si terrà il 5 febbraio presso la Sala Tevere della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Scopri di più: x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.