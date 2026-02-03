Società Rocca Regione Lazio | Impegnati a sostenere contrasto violenza sui civili

Il presidente della Regione Lazio, Rocca, ribadisce l’impegno della sua amministrazione nel contrastare la violenza sui civili in tempo di guerra. In un incontro a Roma, Rocca sottolinea di rappresentare una comunità di 6 milioni di persone e di voler essere presente per sostenere l’Associazione nel diffondere l’importanza di fermare le atrocità che colpiscono i civili durante i conflitti armati. La sua presenza vuole essere un segnale chiaro di vicinanza e sostegno alle vittime di queste tragedie.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Essere qui come presidente della Regione significa garantire la presenza istituzionale, in quanto rappresento una comunità di 6 milioni di cittadini, nonché sostenere l'Associazione nella diffusione e nella disseminazione dell'importanza del contrasto alla violenza sui civili quando scoppia un conflitto armato. Oggi tutto questo è messo in discussione e, mai come oggi, il civile è diventato uno strumento. Ciò è inaccettabile, stiamo perdendo i fondamenti della nostra comunità civile”. E' quanto afferma Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, in occasione dell'evento di celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra - Anvcg, presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

