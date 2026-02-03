Società fantasma e vita di lusso Condannati l’ex pilota e la mamma

La vicenda riguarda un ex pilota e sua madre, entrambi condannati per bancarotta fraudolenta. La loro vita di lusso si scontra con le accuse di aver gestito una società fantasma. Le indagini avevano puntato anche su una presunta frode fiscale da 11 milioni di euro, ma le accuse sono cadute in prescrizione. Ora la sentenza conferma il loro coinvolgimento in questa truffa, anche se alcuni aspetti restano ancora da chiarire.

Madre e figlio condannati per bancarotta fraudolenta, mentre le accuse per una presunta frode al fisco da 11 milioni di euro sono nel frattempo cadute in prescrizione. Il Tribunale di Monza ha inflitto 7 anni e mezzo di reclusione a Sascha Tempesta, 41 anni, che è stato pilota di auto al Campionato Gran Turismo e ora si trova detenuto in carcere per fatti analoghi, mentre 8 anni sono andati alla mamma 60enne Luisa Mauro. La donna, allo scattare degli arresti nel 2015, era sfuggita alle manette perchè si trovava a Santo Domingo. L'operazione era stata eseguita dagli uomini del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano, coordinati dalla pm della Procura di Monza Manuela Massenz che ora rappresentava la pubblica accusa al processo nato dal fallimento, dichiarato dai giudici monzesi il 3 marzo del 2015, della società "C.

Il Tribunale di Monza ha condannato Sascha Tempesta, ex pilota di auto da corsa nel campionato Gran Turismo, a sette anni e mezzo di carcere.

