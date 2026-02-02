Società fantasma per frodare il fisco | condannati ex pilota di Gran Turismo e la madre

Il Tribunale di Monza ha condannato Sascha Tempesta, ex pilota di auto da corsa nel campionato Gran Turismo, a sette anni e mezzo di carcere. La sentenza arriva dopo aver scoperto che lui e sua madre avevano creato una società fantasma per frodare il fisco. Tempesta è attualmente in carcere a Cremona, mentre la madre ha ricevuto una condanna di otto anni. Le indagini hanno fatto luce su un sistema complesso di frodi fiscali che coinvolgeva la coppia, ora sotto processo.

Monza, 2 febbraio 2026 - Il Tribunale di Monza ha condannato per bancarotta fraudolenta a 7 anni e mezzo di reclusione Sascha Tempesta, 41 anni, che è stato pilota di auto al Campionato Gran Turismo e ora si trova detenuto in carcere a Cremona, mentre 8 anni sono andati alla mamma 60enne Luisa Mauro. Sono cadute in prescrizione, invece, le accuse per una presunta frode al fisco da 11 milioni di euro. La donna, allo scattare degli arresti nel 2015, era sfuggita alle manette perché si trovava a Santo Domingo. L'operazione era stata eseguita dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla pm della Procura di Monza Manuela Massenz che ora rappresentava la pubblica accusa al processo nato dal fallimento, dichiarato dai giudici monzesi il 3 marzo del 2015, della società "C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Società fantasma per frodare il fisco: condannati ex pilota di Gran Turismo e la madre Approfondimenti su Gran Turismo Pilota Abbigliamento importato illegalmente per frodare il fisco: blitz della Finanza a Prato La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato un vasto giro di abbigliamento importato illegalmente, finalizzato a frodare il fisco. Crediti fiscali falsi sfruttati da 25 società per frodare l'Erario: 14 milioni sequestrati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Gran Turismo Pilota Argomenti discussi: Maxi frode sui corsi fantasma. La mossa della Procura generale. Chiesta l’estradizione per Erba. Società fantasma per frodare il fisco: condannati ex pilota di Gran Turismo e la madreSascha Tempesta e Luisa Mauro sono accusati di bancarotta fraudolenta. L’operazione della Guardia di finanza risale al 2015. Colpito anche il personale delle aziende coinvolte: contributi non versati ... ilgiorno.it Società fantasma croata per evadere tasse, indagato imprenditore brescianoLa Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una frode fiscale, di carattere transnazionale, nel settore del commercio dei metalli ferrosi. Nel mirino è finita una società costituita in Croazia ed ... brescia.corriere.it L’icona della gran turismo degli anni Trenta. La 6C 2300 B Corto rappresenta una tappa significativa nell’evoluzione delle berline Alfa Romeo. Frutto di un progetto che univa prestazioni e comfort, fu realizzata in un numero limitato di esemplari e offre un es - facebook.com facebook 1975 Audi 100 Coupé S Linea pulita, equilibrio formale, anima da gran turismo. Disegnata da Karmann, la 100 Coupé S unisce eleganza tedesca e sportività discreta, con un carattere più raffinato che aggressivo. Un’auto che non cercava effetti speciali, ma st x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.