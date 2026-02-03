Soccorso Alpino prepara interventi per Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina

Il Soccorso Alpino si prepara ad intervenire durante le Olimpiadi e le Paralimpidi di Milano-Cortina 2026. I suoi operatori sono pronti a garantire assistenza tecnica e sanitaria in montagna, per affrontare eventuali emergenze tra le piste e sui sentieri più impervi. La squadra ha già messo a punto piani e risorse per intervenire rapidamente, assicurando sicurezza a atleti e visitatori.

Il Soccorso Alpino è pronto per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, garantendo assistenza tecnico-sanitaria, prevenzione e soccorro in ambito montano e impervio. L'impegno del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) si inserisce come tassello fondamentale del sistema di sicurezza previsto per l'evento, grazie all'esperienza pluriennale in contesti complessi e alla collaborazione con le istituzioni locali, regionali e sanitarie. I tecnici del Soccorso Alpino saranno attivi in stretta coordinazione con le forze dell'ordine, il sistema sanitario e gli enti organizzatori, con un ruolo cruciale nei Medical Center e nelle attività di soccorso sulle piste.

