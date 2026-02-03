Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | il Soccorso Alpino è pronto

Il Soccorso Alpino si prepara a intervenire durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il CNSAS ha avviato i lavori di organizzazione e formazione, in stretta collaborazione con il sistema sanitario e le strutture di Protezione Civile. Durante i giochi, saranno impegnati in attività di prevenzione, assistenza e soccorso, pronti a intervenire in caso di emergenza sulle montagne e nelle zone più impervie. La loro presenza sarà fondamentale per garantire la sicurezza di atleti e spettatori.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sarà impegnato, in collaborazione con il sistema sanitario, con gli organizzatori e con le strutture di Protezione Civile, nelle attività di prevenzione, assistenza e soccorso tecnico–sanitario in occasione dei Giochi Olimpici e.

