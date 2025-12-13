Snoop Dogg è stato eletto primo allenatore onorario del Team USA per le Olimpiadi di Milano Cortina

Snoop Dogg entra nel mondo delle Olimpiadi come primo allenatore onorario del Team USA per Milano Cortina 2026. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi come inviato, il rapper rafforza il suo legame con lo sport, continuando a rappresentare gli Stati Uniti in vista dei prossimi Giochi invernali.

Snoop Dogg continua il sodalizio con il mondo dello sport, e nello specifico con le Olimpiadi che la scorsa estate l’avevano visto protagonista a Parigi: a poco meno di due mesi dai giochi olimpici invernali di Milano – Cortina, il rapper era stato recentemente annunciato come inviato per gli Stati Uniti. Nelle ultime ore è arrivato un importante aggiornamento sul ruolo della voce di Drop Like It’s Hot: il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) ha annunciato l’11 dicembre che l’artista si è unito al Team USA come primo allenatore onorario in assoluto. “ Sono qui solo per esultare, sollevare e magari lanciare un po’ di saggezza da bordo campo, il Team USA sono le vere star . Metropolitanmagazine.it

