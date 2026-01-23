Smog ancora oltre la soglia di guardia | sale la concentrazione di pm10

Le centraline Arpa di Milano hanno registrato nuovamente livelli di PM10 superiori alla soglia di attenzione di 50 microgrammi per metro cubo. Questa situazione evidenzia una persistente criticità nella qualità dell'aria, che richiede monitoraggio costante e interventi mirati per tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Le centraline Arpa a Milano hanno di nuovo segnato concentrazioni di pm10 sopra soglia (cioè 50 micogrammi per metro cubo). Nella giornata di ieri (giovedì) sono stati registrati valori pari a 77 mgmc in viale Marche, 69 a Città Studi, 62 in via Senato e 56 al Verziere. Nell'area metropolitana.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Smog, a Milano ancora concentrazioni di Pm10 sopra la soglia Aumenta lo smog a Milano: valori di Pm10 superiori alla soglia di guardiaA Milano, i livelli di smog sono tornati a superare la soglia di guardia per le polveri sottili Pm10. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Emergenza smog: Pm10 ancora oltre soglia, scattano i divieti fino a lunedì; Smog, Non si arresta l’emergenza, in Italia nel 2025 limiti superati nelle maggiori città; Smog, scattano ancora le misure emergenziali; Aumenta lo smog a Milano: valori di Pm10 superiori alla soglia di guardia. Smog ancora oltre la soglia di guardia: sale la concentrazione di pm10Le centraline Arpa a Milano hanno di nuovo segnato concentrazioni di pm10 sopra soglia (cioè 50 micogrammi per metro cubo). Nella giornata di ieri (giovedì) sono stati registrati valori pari a 77 ... milanotoday.it Smog, a Como da venerdì 23 gennaio scattano i divieti. Ecco le regoleArpa: certificato il superamento per due giorni consecutivi del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella provincia comasca. Al via le misure di primo livello: quali sono ... msn.com Ecco quali sono le disposizioni: https://primadituttomantova.it/attualita/smog-oltre-i-limiti-scattano-le-misure-di-contenimento-di-primo-livello/ facebook Pm10 oltre i limiti, a Brescia scattano le misure anti-smog x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.