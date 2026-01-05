Scompare la cagnolina Harley l' appello | Aiutateci a ritrovarla

A Salerno, sono in corso ricerche per ritrovare Harley, una cagnolina femmina di tre anni, scomparsa nel centro città. La famiglia ha lanciato un appello per ricevere eventuali segnalazioni e aiuto nel ritrovamento. Si invita la popolazione a prestare attenzione e a condividere eventuali informazioni utili per ritrovare Harley in sicurezza.

