Scompare la cagnolina Harley l' appello | Aiutateci a ritrovarla
A Salerno, sono in corso ricerche per ritrovare Harley, una cagnolina femmina di tre anni, scomparsa nel centro città. La famiglia ha lanciato un appello per ricevere eventuali segnalazioni e aiuto nel ritrovamento. Si invita la popolazione a prestare attenzione e a condividere eventuali informazioni utili per ritrovare Harley in sicurezza.
Sono ore di apprensione a Salerno per la scomparsa di Harley, un esemplare femmina di pastore tedesco di tre anni svanito nel nulla nel centro cittadino. Le ricerche, partite dalla zona di Via Madonna del Monte, si sono estese nelle ultime ore all'area del Castello Arechi, dove è stato segnalato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
