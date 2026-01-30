Cane rapito nel 2024 la proprietaria non smette di cercarlo | l' appello

Una donna di Magazzeno non ha mai smesso di cercare il suo cane scomparso nel 2024. Anche dopo mesi, continua a diffondere l’appello e a chiedere aiuto per ritrovarlo. La proprietaria si dice determinata a non perdere la speranza.

Non si arrende, nonostante lo scorrere del tempo e continua a cercare il suo cane, una cittadina che non si dà pace per il suo amico di zampa scomparso in zona Magazzeno nel 2024. Il bellissimo Labrador di colore miele secondo la proprietaria potrebbe essere stato rubato: "Il mio cane non è mai.

