Siriaesercito prende aeroporto a Tabqa
L’esercito siriano ha dichiarato di aver riconquistato l’aeroporto militare di Tabqa, una posizione strategica nella provincia di Raqqa, attualmente sotto il controllo delle forze curde. Questa operazione rappresenta un importante sviluppo nel contesto del conflitto regionale, influenzando la gestione territoriale nella zona. La notizia segnala un cambiamento nelle dinamiche di controllo e potere in questa area chiave del territorio siriano.
