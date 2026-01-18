Le forze governative siriane hanno recentemente preso il controllo di Tabqa, città strategica nella Siria orientale. Questa operazione fa parte di un'offensiva più ampia contro le forze curde nella regione est del fiume Eufrate, con ripercussioni sulla stabilità locale e sulle dinamiche del conflitto in Siria.

Le forze governative hanno conquistato Tabqa, città strategica nella Siria orientale, nell'ambito di un'offensiva in corso contro le forze guidate dai curdi a est del fiume Eufrate. La conquista della città nella provincia di Raqqa è considerata cruciale per la presenza della diga che controlla il flusso d'acqua verso sud, nelle zone controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda. La città ospita anche una base aerea militare.

© Lapresse.it - Siria, l'entrata dell'esercito a Tabqa

Siria,esercito prende aeroporto a Tabqa

L’esercito siriano ha dichiarato di aver riconquistato l’aeroporto militare di Tabqa, una posizione strategica nella provincia di Raqqa, attualmente sotto il controllo delle forze curde. Questa operazione rappresenta un importante sviluppo nel contesto del conflitto regionale, influenzando la gestione territoriale nella zona. La notizia segnala un cambiamento nelle dinamiche di controllo e potere in questa area chiave del territorio siriano.

Siria: esercito, 'preso controllo 2 giacimenti petroliferi vicino a Tabqa'

Le forze armate siriane hanno recentemente riconquistato due importanti giacimenti petroliferi nella regione di Tabqa, tra cui Safyan e Thawra. Questi territori, strategici per le risorse energetiche del paese, sono ora sotto il controllo delle truppe di Damasco. La ripresa di queste aree rappresenta un passo significativo nel contesto delle dinamiche di sicurezza e controllo territoriale in Siria.

