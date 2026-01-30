LIVE Alcaraz-Zverev 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco annulla la prima palla break del match
Zverev respinge la prima palla break del match, mettendo in difficoltà Alcaraz. Sul 3-4 nel terzo set, il tedesco approfitta di un errore dell’avversario e salva il servizio, mantenendo viva la partita. Alcaraz tenta di reagire, ma Zverev si difende con solidità e continua a spingere, mettendo pressione al suo rivale in uno dei match più combattuti degli Australian Open 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Gioco Zverev: a metà rete il rovescio di Alcaraz. A-40 Ace! Prima ad uscire a 189 kmh che atterra all’incrocio delle righe 40-40 Prima al centro vincente per Zverev che annulla con autorità la prima palla break del match 30-40 Rimane in campo il passante di Alcaraz che prende pochissimi millimetri della riga. Zverev può recriminare per un attacco di dritto troppo corto. 30-30 Ancora una risposta aggressiva dello spagnolo. 30-15 In rete il back in uscita dal servizio del tedesco. Bravo Alcaraz ad anticipare bene sulla prima di Zverev rubando il tempo all’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
