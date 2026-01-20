La Chiesa non può farsi riscrivere il Catechismo dal Sinodo tedesco

Bernhard Meuser, fondatore di “Neuer Anfang” e tra gli scettici sul Sinodo tedesco, sottolinea che la Chiesa non può permettersi di rivedere il Catechismo in modo unilaterale. La tradizione e gli insegnamenti fondamentali devono rimanere saldi, evitando interpretazioni che potrebbero alterare la dottrina. È importante preservare l’unità e l’integrità della fede, mantenendo un cammino condiviso e rispettoso delle fondamenta della Chiesa cattolica.

Intervista a Bernhard Meuser, oppositore del processo sinodale tedesco ricevuto pochi giorni fa dal Papa. "Non è vero che i cattolici tedeschi sono favorevoli a quanto sta accadendo" Roma. Bernhard Meuser, fondatore assieme a Martin Brüske dell'iniziativa "Neuer Anfang", è stato uno dei tre scettici sul percorso sinodale tedesco che Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza pochi giorni fa. Insieme a lui, oltre a Brüske, la direttrice della rivista Tagespost, Franziska Harter. A loro, il Pontefice ha confidato di condividere la preoccupazione per quanto avviene sulle rive del Reno, cosa che peraltro si era capita dalla risposta data in aereo tornando da Beirut, a inizio dicembre.

