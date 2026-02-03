La politica in Toscana si sgonfia, e a pagarne il prezzo sono i cittadini. La delusione cresce tra gli elettori di sinistra, che vedono i loro rappresentanti perdere colpi sia a livello regionale che locale. Mentre i leader si confrontano tra loro, la gente comune si ritrova a fare i conti con un quadro politico che sembra sempre più fragile e lontano da ciò di cui avrebbe bisogno.

“Furono baci, furono sorrisi, poi insieme ai fiordalisi rimasero soltanto i nastri da tagliar” è ancora più impietosa di quanto potrebbe fare un esponente di centrodestra l’amara analisi da sinistra, di molti elettori delusi, stanati da un editoriale di un noto giornalista d’area, sulla inconsistenza della sinistra toscana a livello nazionale ma anche di una deludentissima politica regionale e locale. Anche se è poco elegante – dichiara Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia –, devo ricordare che lo avevo detto lo scorso 15 novembre, quanto ho affermato che la conquista delle Regionali per il PD si stia dimostrando effimera, con indignazione per la designazione della vicepresidente e per altre prese di posizione che risultano sempre più indigeste e gradite solo al cerchio magico che circonda i vertici“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sinistra in tilt. E a rimetterci sono i cittadini“

