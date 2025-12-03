Firenze rinvia il voto sulla Albanese | Non ci sono i numeri sinistra in tilt
"In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria". La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei del Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi, di Sinistra Pc, per "Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese". "Non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell'atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Francesca Albanese ha fatto per l'Onu", afferma Collesei spiegando la scelta di rinviare il voto sulla cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell'Onu per la Palestina dopo l'ennesima polemica, quella sull'assalto ProPal alla redazione de La Stampa considerato dalla Albanese un "monito" per l'informazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
