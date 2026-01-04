La sinistra fiorentina va in tilt

La tifoseria della Fiorentina manifesta alcune riserve riguardo all’ingaggio di Manor Solomon, calciatore israeliano classe 1999. La società ha annunciato l’arrivo dell’esterno, proveniente dal Tottenham e recentemente in prestito al Villarreal. La situazione ha suscitato discussioni tra i sostenitori, evidenziando le diverse sensibilità all’interno del contesto sportivo e sociale.

I pro-Pal fiorentini non sembrano gradire i giocatori israeliani. I viola hanno ufficializzato l'ingaggio di Manor Solomon, esterno israeliano classe 1999, proveniente dal Tottenham e reduce dagli ultimi sei mesi in prestito al Villareal. Ma alla sinistra fiorentina il nuovo esterno d'attacco della squadra cittadina - ultima in campionato - non piace. Il giocatore non ha fatto in tempo a sostenere le tradizionali visite mediche, e a dichiarare la soddisfazione per la convocazione, che è partito un fuoco di fila di polemiche. Parte dei tifosi viola hanno accolto con polemica la scelta del calciatore 29enne. Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze e tifoso abbonato della Fiorentina, ha contestato su Instagram l'acquisto dell'israeliano Manor Solomon: "Non è affatto il benvenuto a Firenze".

