L’Unione Europea ha deciso di inserire i pasdaran iraniani nell’elenco dei gruppi terroristici. Questa mossa colpisce direttamente le forze armate di Teheran, perché ora l’intero Paese rischia di essere coinvolto in questa accusa. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra l’Europa e l’Iran, che rischia di complicare ulteriormente i rapporti diplomatici.

L’Ue ha incluso i pasdaran iraniani nell’elenco dei “terroristi”. Innanzitutto i pasdaran sono una componente delle Forze armate e quindi l’accusa di terrorismo ricade sull’intero Paese. In secondo luogo, cosa ci guadagna l’Ue? Cosa ci guadagna l’Italia, che è stata tra i più attivi nel far passare la risoluzione? Non era meglio rafforzare i rapporti diplomatici con l’Iran? Aurelio Torelli Via email Gentile lettore, lei coglie i punti centrali della questione. Non solo l’Europa non ci guadagna nulla, ma come per le sanzioni contro gas e petrolio russi, ha tutto da perdere. Eppure gode nel darsi incessanti martellate sui piedi, in un raptus masochista.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quando sembra che chi fa male sia l'unica salvezza, la sindrome di Stoccolma diventa un modo per capire perché alcune persone restano legate a chi le umilia o le controlla.

Durante l'evento di Stoccolma, una scrittrice cortonese ha conquistato un posto di rilievo, entrando a far parte della biblioteca del Premio Nobel per la Letteratura.

Sindrome di Stoccolma

