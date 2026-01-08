Durante l’evento di Stoccolma, una scrittrice cortonese ha conquistato un posto di rilievo, entrando a far parte della biblioteca del Premio Nobel per la Letteratura. Questo riconoscimento testimonia l’importanza della sua opera e il valore della sua presenza nel panorama letterario internazionale. Un momento che segna un traguardo significativo nella carriera dell’autrice e sottolinea il ruolo della cultura italiana nel contesto globale.

Una scrittrice cortonese entra negli annali e nella biblioteca del Premio Nobel per la Letteratura, la prestigiosa manifestazione che ogni anno si svolge a Stoccolma. Si tratta di Giuliana Bianchi Caleri, selezionata dalla commissione del Premio con il volume Anima vera – Una vita tra sogni e bisogni, edito da Setteponti. La candidatura è stata presentata dall’associazione culturale Giglio Blu di Firenze, con il presidente Enrico Taddei, la portavoce Laura Becattini per il movimento interno "Italia Poesia Chiama Europa. Corrispondenze letterarie dal Mondo" e la presidente onoraria Lia Bronzi. Nella lettera inviata al Comitato Nobel dell’Accademia Svedese si sottolineano i numerosi riconoscimenti ottenuti in Italia e all’estero, l’ampio consenso di pubblico e critica e l’impegno culturale e civile dell’autrice, anche come fondatrice del Lions Club "Cortona Corito Clanis". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libro della Caleri all’evento di Stoccolma

