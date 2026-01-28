Quando chi fa male sembra l’unica salvezza | la sindrome di Stoccolma spiegata bene

Quando sembra che chi fa male sia l’unica salvezza, la sindrome di Stoccolma diventa un modo per capire perché alcune persone restano legate a chi le umilia o le controlla. È una condizione che si manifesta quando la vittima, invece di allontanarsi, finisce per sviluppare sentimenti positivi verso chi le fa del male. Una dinamica difficile da spiegare, ma che accade più spesso di quanto si pensi.

La sindrome di Stoccolma è una di quelle espressioni entrate nel linguaggio comune, spesso usate per spiegare perché una persona resti legata a chi la umilia, la controlla o la ferisce. Sappiamo davvero cos’è? E il significato di questa espressione? E cosa ha a che fare con la città svedese? Cerchiamo di capire meglio cos’è, perché si chiama così, come curarla, come uscirne. E perché ha a che fare con il narcisismo. Sindrome di Stoccolma, cos’è e significato. Nel senso popolare indica un attaccamento emotivo che nasce in una situazione di minaccia e dipendenza, quando l’aggressore diventa paradossalmente anche la fonte di un minimo sollievo. 🔗 Leggi su Amica.it

