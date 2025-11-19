Sindaco firma il decreto e assegna le deleghe ai consiglieri comunali

Casertanews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Lusciano Marco Valentino ha firmato un decreto con cui assegna ai consiglieri comunali incarichi di studio, approfondimento e supporto all’attività dell’amministrazione. Si tratta di deleghe non esecutive, ovvero senza poteri decisionali, gestionali o di indirizzo: i consiglieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Sorrento, dopo il rimpasto il sindaco Coppola assegna le deleghe agli assessori - Questa mattina il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato il decreto con il quale assegna le deleghe ai componenti la giunta municipale. Riporta ilmattino.it

Deleghe, il sindaco di Bari ne assegna quattro:i nomi - Dopo mesi di trattative e tentativi di mediazione, il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato i nomi di quattro nuovi delegati. Si legge su quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Firma Decreto Assegna