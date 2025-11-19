Sindaco firma il decreto e assegna le deleghe ai consiglieri comunali
Il sindaco di Lusciano Marco Valentino ha firmato un decreto con cui assegna ai consiglieri comunali incarichi di studio, approfondimento e supporto all’attività dell’amministrazione. Si tratta di deleghe non esecutive, ovvero senza poteri decisionali, gestionali o di indirizzo: i consiglieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it
