Città Metropolitana Trantino nomina Gruttadauria vice sindaco e assegna le deleghe ai consiglieri

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il sindaco metropolitano di Catania, Enrico Trantino, ha ufficializzato la nomina dei Consiglieri delegati e del vice sindaco che lo affiancheranno nella gestione della Città Metropolitana. Con queste nomine, gli organi di rappresentanza e di indirizzo politico della Città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Città Metropolitana, Trantino nomina Gruttadauria vice sindaco e assegna le deleghe ai consiglieri

