Donne e lavoro numeri pesanti sulle molestie ricevute | i sindacati comaschi chiedono misure concrete

l 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che ogni anno riporta l’attenzione su un tema che riguarda la società intera, dentro e fuori i luoghi di lavoro. Proprio oggi, Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil Lario rilanciano il loro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

