Simone Fosco non è il fidanzato di Patty Pravo lo stilista 33enne | Abbiamo già smentito tra noi solo affetto

Simone Fosco non è il fidanzato di Patty Pravo lo stilista 33enne

Simone Fosco, lo stilista che vestirà Patty Pravo al Festival di Sanremo 2026, chiarisce ancora una volta che tra loro non c’è nessuna storia d’amore. Lui lavora con lei da 13 anni e non capisce perché continuano a diffondere questa fake news. Fosco ribadisce che tra loro c’è solo affetto professionale e niente di più.

Simone Folco: «Gli abiti di Patty Pravo a Sanremo sono nati da un sogno. Sono il suo stylist, ma l'ultima parola su cosa indossare è sempre la sua. E no, non sono il suo “giovane“ fidanzato»

Simone Folco, assistente personale e stylist di Patty Pravo, rivela che gli abiti indossati dalla cantante a Sanremo sono nati da un sogno.

