Simone Fosco non è il fidanzato di Patty Pravo lo stilista 33enne | Abbiamo già smentito tra noi solo affetto
Simone Fosco, lo stilista che vestirà Patty Pravo al Festival di Sanremo 2026, chiarisce ancora una volta che tra loro non c’è nessuna storia d’amore. Lui lavora con lei da 13 anni e non capisce perché continuano a diffondere questa fake news. Fosco ribadisce che tra loro c’è solo affetto professionale e niente di più.
Simone Fosco vestirà Patty Pravo al Festival di Sanremo 2026. Lavora con lei da 13 anni e non si spiega come mai continui a circolare la fake news di una relazione sentimentale tra loro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Patty Pravo
Chi è Simone Folco, il giovane fidanzato di Patty Pravo e suo assistente personale
Simone Folco è il giovane fidanzato di Patty Pravo, con cui sta da più di tredici anni.
Simone Folco: «Gli abiti di Patty Pravo a Sanremo sono nati da un sogno. Sono il suo stylist, ma l'ultima parola su cosa indossare è sempre la sua. E no, non sono il suo “giovane“ fidanzato»
Simone Folco, assistente personale e stylist di Patty Pravo, rivela che gli abiti indossati dalla cantante a Sanremo sono nati da un sogno.
Ultime notizie su Patty Pravo
Simone Folco il misterioso compagno che guida oggi Patty Pravo.Un sodalizio fuori dagli schemiLa collaborazione tra Patty Pravo e Simone Folco nasce come incontro professionale e si trasforma in un legame umano ... assodigitale.it
Patty Pravo fidanzata con Simone Folco? Fake news/ La verità sulla vita privata della cantanteNessun nuovo fidanzato per Patty Pravo: la verità sulla fake news riguardante Simone Folco. ilsussidiario.net
PREMIO FOSCO FALCINI SU BRUTUSTV - Sabato 31 gennaio alle ore 21:00 e domenica 1 febbraio ore 21:00 andrà in onda rispettivamente la semifinale e la finale del Festival della canzone d'autore Una canzone per il domani - Premio Fosco Falcini edizio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.