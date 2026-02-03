Silvia Cecchini a Boss in Incognito chi è l'amministratrice delegata della storica azienda Jimmy Tartufi

Silvia Cecchini, amministratrice delegata di Jimmy Tartufi, si è messa in gioco nell’ultima puntata di Boss in Incognito, trasmessa martedì 3 febbraio su Rai 2. La manager ha affrontato i clienti e i dipendenti in incognito, cercando di scoprire come funziona davvero la sua azienda e quali sono le criticità. La sua presenza ha sorpreso molti e ha dato uno sguardo più diretto sulla realtà dell’azienda di famiglia.

Silvia Cecchini è la protagonista dell'ultima puntata di Boss in Incognito, in onda martedì 3 febbraio su Rai 2. Amministratore delegato di Tartufi Jimmy, azienda umbra fondata negli anni Ottanta dal padre Giovannino, guida oggi una realtà specializzata nella trasformazione del tartufo che impiega 120 collaboratori e fattura 36 milioni di euro l'anno.

