Chi è Agata Fiasconaro brand manager dell’azienda del panettone siciliano a boss in incognito

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Agata Fiasconaro è il brand manager dell’azienda dolciaria di famiglia, nota per il celebre panettone siciliano. Nella nuova puntata di “Boss in incognito” su Rai, si presenta come una figura professionale discreta, impegnata a valorizzare la tradizione e la qualità dei prodotti. La sua presenza rappresenta un esempio di leadership in ambito gastronomico, mantenendo un profilo sobrio e autentico.

Chi è Agata Fiasconaro, brand manager dell’omonima azienda dolciaria di famiglia, è la “Boss in incognito” della nuova puntata della trasmissione tv Rai. Lavorerà fianco a fianco con i suoi dipendenti nell sede del gruppo dolciario a Castelbuono, nella città metropolitana di Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Boss in Incognito torna con un nuovo ciclo di puntate

Leggi anche: "Boss in incognito", da stasera in tv la nuova edizione con Elettra Lamborghini: le anticipazioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

232 agata fiasconaro brandChi &#232; Agata Fiasconaro, brand manager dell’azienda del panettone siciliano a boss in incognito - Chi è Agata Fiasconaro, brand manager dell’omonima azienda dolciaria di famiglia, è la “Boss in incognito” della nuova puntata della trasmissione ... fanpage.it

Fiasconaro a "Boss in incognito" su Rai2 con Elettra Lamborghini - reality: il racconto dell’azienda tra tradizione, lavoro e Made in Italy ... notizie.it

Premi: all'azienda Fiasconaro il "Top Products Award" - L'azienda Fiasconaro, eccellenza dell'arte dolciaria Made in Sicily con sede produttiva a Castelbuono (PA), &#232; stata premiata con il prestigioso riconoscimento "Top Products Award" della VII^ edizione ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.