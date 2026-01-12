Chi è Agata Fiasconaro brand manager dell’azienda del panettone siciliano a boss in incognito
Agata Fiasconaro è il brand manager dell’azienda dolciaria di famiglia, nota per il celebre panettone siciliano. Nella nuova puntata di “Boss in incognito” su Rai, si presenta come una figura professionale discreta, impegnata a valorizzare la tradizione e la qualità dei prodotti. La sua presenza rappresenta un esempio di leadership in ambito gastronomico, mantenendo un profilo sobrio e autentico.
Chi è Agata Fiasconaro, brand manager dell’omonima azienda dolciaria di famiglia, è la “Boss in incognito” della nuova puntata della trasmissione tv Rai. Lavorerà fianco a fianco con i suoi dipendenti nell sede del gruppo dolciario a Castelbuono, nella città metropolitana di Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
