Chi è Agata Fiasconaro brand manager dell’azienda del panettone siciliano a boss in incognito

Agata Fiasconaro è il brand manager dell’azienda dolciaria di famiglia, nota per il celebre panettone siciliano. Nella nuova puntata di “Boss in incognito” su Rai, si presenta come una figura professionale discreta, impegnata a valorizzare la tradizione e la qualità dei prodotti. La sua presenza rappresenta un esempio di leadership in ambito gastronomico, mantenendo un profilo sobrio e autentico.

Fiasconaro a "Boss in incognito" su Rai2 con Elettra Lamborghini - reality: il racconto dell’azienda tra tradizione, lavoro e Made in Italy ... notizie.it

Premi: all'azienda Fiasconaro il "Top Products Award" - L'azienda Fiasconaro, eccellenza dell'arte dolciaria Made in Sicily con sede produttiva a Castelbuono (PA), è stata premiata con il prestigioso riconoscimento "Top Products Award" della VII^ edizione ... ansa.it

Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria italiana nel mondo, è protagonista della prima puntata del secondo ciclo dell’undicesima edizione di “Boss in incognito”, in onda lunedì 12 gennaio su Rai 2 alle 21:20. Al centro del racconto vi è Agata Fiasconaro, Bran - facebook.com facebook

