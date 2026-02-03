Scontri Torino l'informativa di Piantedosi in diretta | giovedì il decreto Sicurezza

Questa mattina, in Aula a Montecitorio, il ministro Piantedosi ha aggiornato i parlamentari sugli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna. Ha spiegato che ci saranno nuove misure con un decreto Sicurezza che dovrebbe arrivare giovedì. La tensione è alta dopo le violenze di lunedì, e il governo si prepara a intervenire con norme più stringenti.

