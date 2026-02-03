Sicurezza Conte | governo propone norme folli e anticostituzionali

Il governo sta preparando nuove norme sulla sicurezza e molte di queste sono già state criticate come folli e anticostituzionali. Secondo l’ex premier Conte, l’unico scopo è mettere in atto una stretta securitaria, senza curarsi troppo delle conseguenze legali o dei diritti individuali. La polemica si accende mentre il paese aspetta di vedere i dettagli di queste proposte legislative.

Roma, 3 feb. (askanews) – Le norme che il governo sta elaborando per affrontare il tema ‘sicurezza’ sono “una follia, sono anticostituzionali” e l’unico obiettivo è quello di imprimere una “stretta securitaria”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe in una diretta sui social network. “Stanno parlando soprattutto di tre misure: una è la cauzione” per chi organizza una manifestazione. In questo modo “doltanto i miliardari potranno organizzare una manifestazione. Chi può garantire aprioristicamente che non verranno facinorosi. Una follia, una norma anticostituzionale”. Peraltro, produrrà un “effetto perverso: prolifereranno le manifestazioni non autorizzate”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di installare metal detector in scuole considerate a rischio, come misura di sicurezza.

Il governo continua a lavorare sul pacchetto sicurezza, con norme che ancora non sono state approvate.

Le Iniziative di Giuseppe Conte per la Sicurezza e il Dialogo con il Governo MeloniGiuseppe Conte sollecita il governo Meloni a un dialogo costruttivo sulla sicurezza, avanzando proposte concrete e innovative per potenziare la situazione attuale. notizie.it

Meloni: “Risoluzione comune sulla sicurezza” Schlein: “Aspe’” Conte: “Dipende” Fratoianni: “No” Bonelli: “Ma perché” Calenda: “La scrivo io” Renzi: “Un seggio” #Circolargo - facebook.com facebook

Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein no. Di @carusocarmelo x.com