Prosegue lavoro governo su pacchetto sicurezza norme slittano ancora

Il governo continua a lavorare sul pacchetto sicurezza, con norme che ancora non sono state approvate. Nonostante la piena condivisione tra i membri, il testo necessita di ulteriori approfondimenti prima di essere presentato in Consiglio dei ministri. La discussione si concentra sulle modalità di approvazione e sui tempi di attuazione delle nuove misure, che potrebbero variare tra decreti immediati e procedure parlamentari più lunghe.

Roma, 20 gen. (askanews) – “Piena condivisione e sintonia” nel governo su una nuova stretta in materia di sicurezza ma perché il pacchetto messo a punto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi veda la luce in Consiglio dei ministri serve ancora un po’ di tempo: il vertice a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il titolare del Viminale, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, serve a fare il punto sulle nuove misure che, secondo quanto viene riferito, vedono tutti d’accordo ma non chiarisce quali entreranno immediatamente in vigore con un decreto legge e quali invece saranno destinate a un iter parlamentare più lungo attraverso un disegno di legge.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sicurezza: Lega, 'in pacchetto norme su giovani stranieri che violano leggi'La Lega propone un pacchetto di norme che mira a rafforzare la sicurezza, includendo misure specifiche per i giovani stranieri che commettono violazioni.

Piantedosi dopo l’uccisione di Abanoub Youssef: «Basta coltelli a scuola, norme entro fine mese». Cosa prevede il pacchetto sicurezza del governoDopo l’episodio mortale a La Spezia, il ministro dell’Interno Piantedosi annuncia norme più stringenti contro l’uso di coltelli a scuola, con un pacchetto sicurezza in arrivo entro fine mese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Vino: via libera a Pacchetto Ue, governo difende i produttori; Oxfam, in Italia 5,7 milioni di persone in povertà assoluta: nessun progresso col governo Meloni; Riforma della medicina generale, Snami: così non va bene; Primo via libera al decreto ex Ilva: nuove risorse verso la vendita.

Prosegue lavoro governo su pacchetto sicurezza, norme slittano ancoraRoma, 20 gen. (askanews) - 'Piena condivisione e sintonia' nel governo su una nuova stretta in materia di sicurezza ma perché il pacchetto messo ... notizie.tiscali.it

SICUREZZA, GASPARRI (FI): PROSEGUE LAVORO SU NUOVE MISURERoma, 20 gen - Prosegue in maniera molto positiva il lavoro di preparazione delle nuove misure sulla sicurezza. Oggi, in una riunione di vertici di governo presieduta dalla Meloni, è stata confermata ... 9colonne.it

#Maltempo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in Sicilia (380 interventi), Sardegna (170), Calabria (90). Trovati e portati al sicuro 2 pastori dispersi nelle campagne di Urzulei (NU), dopo l’esondazione di un corso d’acqua (video). Dispositivi di soccorso pote x.com

Cari concittadini e concittadine, In queste ore prosegue incessante il lavoro del Centro Operativo Comunale in collegamento diretto con la Protezione civile Regionale. In campo i funzionari, i dipendenti, gli operai, la polizia municipale, i barracelli e il servizio d - facebook.com facebook