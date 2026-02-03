Sicurezza Cdm rinviato a giovedì | un giorno in più per il voto in Senato e il vaglio del Colle

Questa mattina il Consiglio dei ministri è stato rinviato a giovedì pomeriggio alle 17. Il governo aveva intenzione di approvare il nuovo pacchetto di sicurezza, ma il voto in Senato e le verifiche del Colle hanno spinto il Cdm a prendersi un giorno in più. La decisione ha sorpreso molti, considerando le tempistiche strette e le tensioni che avevano caratterizzato le ultime settimane. Ora tutto si sposta, e si attende di capire quali saranno i prossimi passi del governo.

Da domani a giovedì alle 17: il Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo pacchetto di sicurezza voluto dal Governo dopo gli scontri di Torino slitta di un giorno. Ventiquattro ore in più che servono alla maggioranza per compattarsi intorno a una risoluzione condivisa (e per arginare il pressing della Lega, che comincia a irritare gli alleati) e che tornano utili nel confronto con il Quirinale, a cui fino a ieri sera nessuna bozza era stata trasmessa, per il vaglio di costituzionalità delle norme. Dopo il vertice di ieri Palazzo Chigi, con la premier Giorgia Meloni decisa ad andare avanti per rafforzare le tutele delle forze dell’ordine dai violenti («Troppe violenze, basta, vanno fermati») e l’appello-sfida alle opposizioni per una «più stretta collaborazione istituzionale» sul tema e un voto su una risoluzione unitaria, il lavorìo tecnico per definire misure «a prova di Costituzione» è continuato in una serie di riunioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sicurezza, Cdm rinviato a giovedì: un giorno in più per il voto in Senato e il vaglio del Colle Approfondimenti su Cdm Rinvio Rinviato a giovedì il Consiglio dei ministri sulla sicurezza. I problemi del governo con il Colle Il Consiglio dei ministri sulla sicurezza è stato spostato a giovedì pomeriggio. Dl Sicurezza, Meloni tra i dubbi del Colle e lo scetticismo delle opposizioni: il testo in Cdm giovedì Giorni di tensione in vista del Consiglio dei ministri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cdm Rinvio Governo, stretta sulla sicurezza: Cdm rinviato a giovedì. Ecco tutte le misure in discussione, c'è anche il fermo preventivoDopo il caos di Torino durante il corteo di Askatasuna, l’esecutivo accelera sul fronte dell’ordine pubblico e prepara un nuovo ... affaritaliani.it Sicurezza, Cdm rinviato a giovedì: un giorno in più per il voto in Senato e il vaglio del ColleCambia l’agenda: probabili domani le comunicazioni del ministro Piantedosi a Palazzo Madama, con l’approvazione di una risoluzione di maggioranza per compattare il centrodestra ... ilsole24ore.com Governo, stretta sulla sicurezza: Cdm rinviato a giovedì. Ecco tutte le misure in discussione, c'è anche il fermo preventivo ift.tt/vprOFzT x.com LO SCUDO DEGLI ASINI di Marco Travaglio FQ - 28.01.2026 - Se lo sgoverno, facendosela sotto per le contestazioni, non avesse rinviato l’ennesimo decreto Sicurezza a dopo i Giochi Milano-Cortina, il poliziotto che lunedì ha ucciso uno spacciatore marocch - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.