Telecamere intelligenti anti-risse | riconosceranno situazioni di pericolo in tempo reale

Un nuovo software sperimentale utilizza telecamere intelligenti per individuare in tempo reale situazioni di rissa e aggressione fisica. Grazie a tecnologie avanzate di analisi delle immagini, il sistema mira a migliorare la sicurezza pubblica intervenendo tempestivamente in situazioni di pericolo.

